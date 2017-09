Undici acquisti durante l'estate hanno fatto tornare l'entusiasmo in casa. Da Donnarumma (Antonio) a Kalinic, è praticamente un'intera formazione nuova quella messa a disposizione di Vincenzo Montella dalla coppia formata da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, che negli ultimi giorni di agosto non sono però riusciti a regalare all'allenatore rossonero un'alternativa in più per il centrocampo, quellaRimane questa, quindi, la priorità per il mercato di gennaio. Tanti i giocatori monitorati, con Jakube Seko, che vengono ritenuti ie sono seguiti costantemente dagli osservatori rossoneri. Il Corriere dello Sport aggiunge a questa lista un altro nome, quello di un ex interista: Alfred. Il ghanese classe '93 è ritenuto un'e garantirebbe comunque grande forza fisica e tanta corsa alla mediana del Milan.