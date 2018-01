Da Kalinic e Abate a Storari, Paletta e José Mauri: a Milan Tv il dottor Mazzoni, medico rossonero, ha parlato delle condizioni dei giocatori infortunati della squadra di Rino Gattuso: "Le migliori notizie per gli infortuni traumatici le abbiamo da Nikola: ha riportato un forte trauma contusivo, ma lo sta smaltendo e contiamo di averlo a disposizione per gli allenamenti di questa settimana".



SU ABATE E STORARI - "Per Abate si è avuta una lesione, un vecchio stiramento di primo grado del muscolo soleo del polpaccio. Sta migliorando rapidamente, lo valutiamo giorno per giorno. Per Storari l'infortunio è più serio: c'è una lesione del gemello mediale del polpaccio, in questo momento è difficile fare prognosi a lungo termine e per questo abbiamo deciso di rivalutarlo a fine settimana per avere le idee più chiare".



SU PALETTA E MAURI - "Paletta? Il giocatore in allenamento ha riportato un forte trauma contusivo a livello inguinale, vediamo giorno per giorno, ma è più ragionevole averlo a disposizione dopo la sosta. Per quanto riguarda José Mauri, la sua caviglia è migliorata, il giocatore è stato fermo un mese e ora rientra nella fase di riatletizzazione".