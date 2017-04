Ore calde in casa, con il closing che si avvicina a grandi passi . Yonghong Li e Han Li sono a Milano per ufficializzare il tutto e aprire le porte a un futuro tutto nuovo, lasciando a Berlusconi la grandezza del passato. Il presidente rossonero, pronto a lasciare, ha tenuto il Milan in mano 31 anni, portandolo non solo sul tetto d'Italia e d'Europa, ma anche del mondo: la sua mission è stata perfettamente conseguita. Dai primi anni con, alla Supercoppa con Montella, passando per la vittoria insperata con, la nuova grandezza con, l'ultimo scudetto conoggi vogliamo ricordare le 10 vittorie più belle dell'era Berlusconi.- Partiamo da quelle casalinghe, a tinte tricolori: stadio, ildi, ildi. Vittoria per 3-2 dei rossoneri, con le firme di van Basten e, soprattutto, Pietro Paolo. 3 punti dall'odore di scudetto. Niente scudetto, niente qualificazione alla Champions, ma solamente la soddisfazione, del tifo rossonero, di aver vinto un derby per 6-0: Cesare Maldini in panchina,in campo a fare quello che vogliono. "11 maggio 2001 e questa data non la scorda più nessuno..." diventa il tormentone della curva.Una grande rimonta di una squadra con limiti evidenti, ma che cole i gol diè riuscito a cucirsi lo scudetto su petto nella vittoria, per 2-1, sul campo del. Infine, seppur disputata a Doha, c'è l'ultimo trofeo, forse il più significativo, arrivato tra le difficoltà di un closing da chiudere e di una rosa non all'altezza del passato: il Milan disconfigge ladiai rigori, con l'immagine simbolo di Donnarumma che respinge il rigore di Dybala.: cambiano le denominazioni ma nel palmares, il Milan, c'è sempre. Un doppio 4-0, prima allocone poi alconla vittoria dicontro lanell'unica finale tutta italiana targata Ancelotti, che bissa nel 2007 contro il Liverpool. Ah, senza dimenticare quel 5-0, simbolo del calcio sacchiano, il 19 aprile 1989: i rossoneri schiantano le merengues in semifinale con i gol di, primo acquisto dell'era. Alla fine, il Mondo: prima l1-0 di Evani nella notte italiana contro il Nacional de Medellin, poi il 4-2 contro il Boca, con Kakà e Inzaghi, nella mattina tricolore.