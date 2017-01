Decisivo, sempre. Come un attaccante. Gianluigi Donnarumma è fondamentale per il Milan di Vincenzo Montella: con le sue parate sta tenendo i rossoneri aggrappati alla corsa all'Europa. Senza dimenticare la sua importanza per la Supercoppa italiana alzata sotto il cielo di Doha contro la Juventus. Proprio quella Juventus che lo monitora, che lo osserva: sarà il dopo Buffon in Nazionale, ma Marotta e Paratici sognano che possa esserlo anche con la maglia bianconera indosso.



Il prossimo 25 febbraio compirà quei fatidici 18 anni con i quali potrà firmare il suo primo contratto quinquennale: questa è l'idea del Milan, e anche dello stesso giocatore, affezionato ai colori rossoneri. C'è sempre il fattore Raiola pronto a scompigliare le carte e da convincere. E, come se non bastasse, come sottolinea Tuttosport, ci sono i rumors di mercato dall'estero che non tendono a placarsi: il Real Madrid ci pensa, insieme a de Gea, per il dopo Keylor Navas; e anche il Manchester United, se dovesse partire lo spagnolo, controlla la situazione. Con un Raiola in più dalla sua parte: dopo Mkhitaryan, Ibrahimovic e Pogba, un altro della sua scuderia con la maglia dei Red Devils?