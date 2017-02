Meno dieci. Prosegue il conto alla rovescia per il closing della trattativa che porterà alla cessione del 99,93 per cento delle quote del Milan da Fininvest a Sino Europe Sports. In queste ore stanno partendo da Hong Kong i 320 milioni di euro che mancano per dare l'ufficialità della fine dell'era Berlusconi. I soldi transiteranno per il Lussemburgo, prima di arrivare nelle casse di Fininvest. Ma in vista dell'estate il gruppo cinese ha già deciso di investire altri 200 milioni nel club rossonero.



SOLDI PER IL MERCATO - I primi 100 erano già pianificati e, secondo La Gazzetta dello Sport, serviranno in parte per finanziare la stagione in corso. Dovrebbero avanzarne circa 30, a cui Sino Europe Sports ne aggiungerà altri 100 in vista del prossimo mercato estivo. Una sessione, portata avanti da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, che servirà per cominciare l'opera di rilancio del Milan.