E' un Milan che sogna in grande quello che ha ieri ha inaugurato ufficialmente l'era cinese, con la conferenza stampa di presentazione del nuovo management, il primo CDA e la visita del nuovo presidente Yonghong Li e dei suoi collaboratori alla squadra e al tecnico Vincenzo Montella. Il nuovo ad Marco Fassone ha parlato apertamente di un Milan che dovrà centrare la qualificazione alla Champions League dalla prossima stagione e per questo ha messo nel mirino almeno 4 colpi importanti per l'estate.



Oltre ai soliti noti (un grande attaccante tra Aubameyang e Benzema, Keita per la fascia e Fabregas per il centrocampo), la formazione rossonera guarda alla difesa e, oltre a Musacchio del Villarreal, per il Corriere dello Sport torna di moda l'interesse per Stefan de Vrij della Lazio. Sotto contratto fino a giugno 2018, l'olandese è anche nel mirino dell'Inter e non sembra intenzionato, per ora, a rinnovare il contratto. Il presidente Lotito confida di venderlo all'estero per incassare almeno 20 milioni di euro, ma ora anche il nuovo Milan è pronto a entrare nella contesa.