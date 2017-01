Aspettando Deulofeu, il Milan si muove per pianificare il futuro. C'è ottimismo per l'arrivo dell'esterno spagnolo dall'Everton, di cui ieri ha parlato l'amministratore delegato Adriano Galliani. Parallelamente al lavoro dell'attuale dirigenza per rinforzare la squadra di Montella in questo gennaio, c'è poi quello del Milan che verrà, con il duo Fassone-Mirabelli già al lavoro sugli obiettivi per la prossima estate.



DERBY PER KOZIELLO - E tra i tanti profili seguiti in vista di giugno ce n'è uno per il centrocampo che arriva dalla Francia, dalla squadra rivelazione di questa Ligue 1: il Nizza. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, i rossoneri seguono con attenzione Vincent Koziello, classe '95 già nel giro dell'Under 21 francese, con 19 presenze e un gol in questa stagione. Il suo contratto è in scadenza nel 2018, il Milan ci pensa: pronta la sfida all'Inter, altra squadra interessata a Koziello.