Il prolungato abbraccio nel finale tra Montella e Deulofeu racchiude tutta l'importanza del successo del Milan. Il tecnico lo ha coccolato, quasi da padre a figlio, perchè sa di avere a disposizione la carta che può cambiare il verso della stagione.



COLPI DA CAMPIONE - Due rossi evitabili a Paletta e Kucka hanno costretto il Milan a una prova di grande sacrificio. Il Bologna ha provato a sfondare dalle corsie laterali, trovando un avversario che ha messo in campo quel qualcosa in più sul piano dell'attenzione. Era una partita da non sbagliare, un punto sarebbe servito a poco e l'ha decisa una giocata da campione di un grande talento. Gerard Deulofeu al 90' ha reso facile una situazione di gioco che lo vedeva solo con tutta la difesa emiliana schierata. Stop, cambio di passo e un assist che passa sotto le gambe di Maietta per il tap-in di Pasalic. Stupisce la sua attitudine anche da falso nove, alla Mertens. Indizi che si erano intravisti già a Torino con la Juventus: la squadra gioca meglio senza Bacca e con una punta rapida come l'ex Barcellona.



OPERAZIONE RISCATTO - Adriano Galliani ha tenuto vivo l'asse con l'Everton per due lunghe settimane, con tanti tira e molla. Arrivato con grandi aspettative, Deulofeu sta ripagando la fiducia. La sensazione è che si tratti di un acquisto di grande valore, da Milan. Un giocatore con le sue caratteristiche può essere molto utile anche in futuro, motivo per il quale il club dovrà studiare la strategia per trovare un accordo con gli inglesi, nonostante non sia previsto il diritto di riscatto. Per la soddisfazione di Montella, che lo ha elogiato sin dal primo giorno e vuole vincere la scommessa: trasformare un eterna promessa in un campione.