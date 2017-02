L'esperimento Deulofeu prima punta non ha entusiasmato contro la Lazio, ma va detto che era la prima occasione. L'ex Barcellona si è mosso spesso sugli esterni, una sorta di deformazione professionale. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, in futuro il tridente leggero potrebbe essere riproposto ancora da Montella, il quale deve ancora decidere chi schierare dall’inizio nel match contro la Fiorentina. Deulofeu non va servito con cross in messo, ma cercato in profondità. Montella è rimasto comunque stupito dalla volontà e dallo stato di forma dell'ex Everton.