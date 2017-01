Il suo ingresso in campo, al debutto, negli ultimi 10 minuti contro la Juventus ha dato la scossa al Milan e lasciato buone sensazioni in vista dei prossimi impegni. E' bastato un piccolo scampolo di partita per intravedere le possibilità che Gerard Deulofeu può garantire alla squadra di Montella, che non ha esitato a dare il suo via libera all'operazione quando l'Everton ha aperto all'ipotesi del prestito. Un attaccante esterno con un'interpretazione del ruolo più offensiva sia di Bonaventura che di Suso, dei quali può essere l'alternativa sia dal primo minuto che a gara in corso.



TITOLARE A UDINE? - All'occorenza, l'ex canterano del Barcellona può agire anche dal falso nueve al posto di Bacca, un'idea che Montella ha confessato di voler prendere in considerazione (in certe condizioni) sull'onda delle ottime cose fatte dal napoletano Mertens in quella posizione. La partita di Torino ha evidenziato le qualità tecniche, la capacità di attaccare lo spazio (oltre ad una grande carica agonistica) di Deulofeu, che si candida per una maglia da titolare contro l'Udinese nel match di domenica pomeriggio.



STOP PER SUSO O BONAVENTURA? - Suso e Bonaventura, tra i calciatori più utilizzati nel corso della stagione, hanno evidenziato un po' di stanchezza nelle ultime apparizioni, in particolare e, alla luce delle buone sensazioni e della voglia di riscatto che sembra animare Deulofeu, Montella sta pensando di concedere ad uno dei un turno di riposo. Nel frattempo, il neo-numero 7 rossonero ha voluto esternare le proprie emozioni, in italiano, sul proprio profilo Twitter: "Grazie a tutti per la ricevuta! Peccato la sconfitta di ieri, ma domenica che abbiamo un altra".





