Intervistato a fine partita da Premium Sport, Gerard Deulofeu ha commentato il successo del Milan sulla Fiorentina: "Sono molto contento per i tre punti, li volevamo e li abbiamo conquistati. E’ stata una partita complicata, l’abbiamo risolta nel primo tempo e poi abbiamo stretto i denti nella ripresa. Sapevamo che sarebbe stata dura contro questa Fiorentina ma abbiamo avuto un grande spirito di sacrificio. Siamo contenti per tutti, per il Presidente, per la squadra, dobbiamo continuare a lavorare giorno per giorno. I fischi per Bacca? Carlos ha fatto sta facendo un lavoro incredibile e anche in questa gara ha pressato come un matto".