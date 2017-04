Il nuovo Milan ha iniziato a prendere forma e dopo il closing della giornata di ieri e la conferenza stampa che ha preceduto l'assemblea dei soci svoltasi oggi, anche in ottica mercato sono state delineate le priorità del club rossonero. Fra queste c'è sicuramente il futuro di Donnarumma e Suso ma, al contrario, continua a non essere chiaro quello che accadrà a Gerard Deulofeu.



LA RECOMPRA DEL BARCELLONA - L'attaccante spagnolo è arrivato al Milan a gennaio in prestito secco e a fine anno dovrà risolversi fra Everton e Barcellona la delicata questione legata al suo contratto. Il club blaugrana, infatti, ha la possibilità di attivare la clausola di recompra fissata a 12 milioni di euro nel corso dell'estate.



LE PAROLE DI FASSONE - Il Milan ha più volte ribadito sia al giocatore che al Barcellona la volontà di trattenere a Milano Deulofeu e, per farlo, è disposta anche a ricomprare il suo cartellino dal club catalano dopo la recompra. Le parole pronunciate oggi da Marco Fassone, tuttavia, aprono uno scenario differente: "E' un grande talento ed è in prestito, ne parleremo con il club e con Montella e vedremo".



FRA DEULOFEU E KEITA - Non un'apertura assoluta, anzi, la certezza che su Deulofeu andranno fatte numerose valutazioni. A partire dalla volontà di Vincenzo Montella, a cui saranno proposte delle alternative (una su tutte Keita Baldè, da tempo trattato dal futuro ds Massimiliano Mirabelli), passando però anche dall'eventuale richiesta che il Barcellona farà al Milan per il controriscatto. Deulofeu sì, quindi, ma non a qualunque cifra.



IL NAPOLI? IDEA REMOTA - In questo vuoto decisionale sta provando ad inserirsi anche il Napoli. "Deulofeu sarebbe perfetto per Sarri, ma sarebbe più facile se il Barcellona non lo riscattasse" ha dichiarato a Radio Kiss Kiss l'ex intermediario della trattativa Fabio Parisi. Un'idea, una suggestione che, però, resta remota perchè ad oggi, il giocatore, non si vedrebbe in Italia in una squadra diversa dal Milan.



PUO' RIFIUTARE IL BARCELLONA - Proprio la volontà del giocatore, infine, potrà essere la carta decisiva che potrà sbloccare il proprio futuro. L'esterno d'attacco spagnolo ha ritrovato la convocazione in nazionale e nell'anno del Mondiale vuole una squadra in cui giocare con continuità. Al Barcellona difficilmente troverebbe spazio e, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, e verificato da Calciomercato.com Deulofeu potrebbe anche opporsi alla recompra del club catalano. Nel contratto con l'Everton, infatti, è presente una clausola che garantirebbe alla punta spagnola il diritto di veto sul suo ritorno al Barcellona restando quindi di proprietà dell'Everton. Una scelta che non agevolerebbe il Milan, il quale, anche per questo, sta prendendo tempo. Fassone del resto è stato chiaro: "Dobbiamo ancora parlarne".