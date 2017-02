Partita da protagonista per Gerard Deulofeu, nella vittoria del Milan sul Bologna. L'esterno spagnolo ha parlato a Premium Sport: "E’ stata una notte incredibile: già con un giocatore in meno sapevamo che ce l’avremmo potuta fare e così anche quando siamo rimasti in nove. Perché siamo il Milan, una squadra storica la cui maglia va sempre onorata con questo tipo di prestazioni. Questi tre punti pesano come se fossero sei. Dove possiamo arrivare? Siamo in fiducia, ma dobbiamo continuare a pensare giorno dopo giorno, partita dopo partita: ora siamo felici, ma da domani si ricomincia a lavorare".