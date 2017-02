L'attaccante del Milan Gerard Deulofeu ha parlato a Milan TV e Premium Sport a pochi minuti dal match col Sassuolo: "Ci siamo preparati molto bene, il Sassuolo è una squadra complicata e organizzata, dobbiamo fare il nostro gioco e guadagnare i tre punti. Solo giocando bene possiamo trovare quanto vogliamo. So che il Milan non ha mai vinto qui. È una partita complicata, ma dobbiamo giocare il nostro calcio. Siamo qui per vincere e prendere i tre punti. Non pensiamo alle altre squadre, ma solo a noi stessi. L’importante è ottenere i tre punti".