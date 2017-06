Milano, capitale del mercato. E Casa Milan, al momento, ne è il centro nevralgico. Anche ieri, nella sede rossonera, un importante via vai di persone: il ritorno di Christian Abbiati come club manager, Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, e la dirigenza dell'Everton. Ecco, proprio con i toffees si sono aperti discorsi importanti in uscita, con Niang che piace al club inglese dopo l'esperienza positiva al Watford. Ma non solo il francese: già, perché nella Liverpool tinta di blu è appena tornato Gerard Deulofeu.



VOGLIA DI RITORNO - L'esterno spagnolo, visto al Milan da gennaio in poi e ora impegnato con l'Under 21 spagnola per l'Europeo in Polonia, non vuole rimanere alla corte di Ronald Koeman, che già lo scorso anno ha fatto a meno di lui. Come scrive la Gazzetta dello Sport, Deulofeu è pronto a dire no anche al Barcellona per fare ritorno al Milan: ambiente che gli piace, modulo nel quale si trova a meraviglia e, ovviamente, quella continuità che gli permetterebbe di trovare la convocazione per il Mondiale di Russia. Tutti fattori che spingono la sua volontà verso il rossonero, con la società che sta trovando il modo di accontentarlo. Everton-Milan per Niang? Sì, ma non solo...