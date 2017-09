Che Hakan Calhanoglu non stia riscontrando grande successo almeno nelle scelte di Vincenzo Montella è evidente. Che la motivazione dei problemi con il Milan sia di natura strettamente ambientale lo è meno, ma a confermarlo è stato lo stesso giocatore nel post partita della sfida persa 4-1 contro la Lazio: "Non è facile memorizzare tutte le informazioni date. Chiaramente ho difficoltà con la lingua, non ho un traduttore, a volte mi aiutano i compagni. Dove preferisco giocare? Dietro l’unica punta o come esterno sinistro d’attacco. Che ha detto Montella? Di restare positivi".