Notizie importanti arrivano dal fronte Milan per l'agognato closing che porterà il club rossonero a essere ceduto da Fininvest a Sino Europe Sport.



CDA IL 9 - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com per domani, giovedì 9 febbraio, su richiesta di Fininvest si terrà il Consiglio di Amministrazione in cui si ufficializzerà la convocazione dell’assemblea dei soci per la vendita della società.



L'ASSEMBLEA - L'Assemblea, in cui verrà annunciato ai soci il passaggio di proprietà e gli investitori, sarà convocati per il 1 marzo in prima chiamata e il 3 marzo in seconda convocazione.