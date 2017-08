Nella giornata di domani, a Casa Milan, si riunirà il Consiglio d’Amministrazione, presieduto dal presidente Yonghong Li, sbarcato ieri a Milano. Nel corso del Cda, come riporta stamane il quotidiano Tuttosport, verrà fatto il punto della situazione, sia per la parte sportiva che commerciale per fare i conti e mettere a finire definitivamente tutte le voci che vedono la società rossonera in cattiva luce per quanto riguarda i grandi investimenti fatti sul mercato quest'estate senza dietro una vera copertura finanziaria. Sarà anche l'occasione di consegnare a Fassone e Mirabelli un extra-budget per provare a piazzare un ultimo colpo di mercato.