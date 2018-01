Dovevano essere le due colonne portanti del Milan, ma Gigio Donnarumma e Leonardo Bonucci, per motivi diversi, al momento non sono proprio al top nella classifica di gradimento dei tifosi rossoneri. Il primo, dopo i mal di pancia estivi, è tornato ad agitare le acque contrattuali, per bocca del suo procuratore. Il secondo, invece, non è stato capace di replicare sul campo le prestazioni che sfoderava alla Juve. È stata una prima metà di stagione storta per entrambi, che ha portato molti scommettitori a credere che sia il portiere, sia il difensore potessero levare le tende dal Milan già durante il calciomercato di gennaio. È il curioso retroscena svelato da Matchpoint, il marchio scommesse di Sisal. Nel tabellone sul calciomercato invernale, gli addii dei due rossoneri sono stati tra le scommesse più giocate, assieme a quelli sulla partenza di Javier Pastore dal Psg e di Simone Verdi, oggetto del desiderio di Maurizio Sarri. Un dato significativo perché, di solito, chi scommette sul calciomercato lo fa seguendo le news sulle trattative in corso, ma entrambi i giocatori in questione sono stati “blindati” dalla dirigenza, perlomeno nel breve termine. Forse ad attirare le giocate è stata la prospettiva di una vincita consistente in caso di partenza: la cessione di Bonucci era data a 4,50, quella di Donnarumma a 5,00. O magari, visti i magri risultati della squadra, si è trattato di un velato auspicio dei tifosi rossoneri.