Che Gigio Donnarumma fosse un ragazzo precoce, è stato chiaro fin dal suo debutto in Serie A, ad appena 16 anni. Oltre alla grande maturità in campo, il portiere del Milan sta dimostrando di essere già "grande" anche fuori. Come scrive Novella 2000, infatti, il portierone classe '99 ha appena regalato un diamante rosa alla sua fidanzata storica, Alessia Elefante. Un gioiello molto simile a quello che Pierre Casiraghi, figlio della principessa Carolina di Monaco, donò qualche anno fa all’allora fidanzata Beatrice Borromeo per chiedergli di sposarlo. Anche Gigio starà pensando alle nozze?