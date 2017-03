Gigio Donnarumma non finisce mai di far parlare di sè: anche i bambini ormai sono tutti pazzi per il giovanissimo portiere del Milan, fenomenale in campo e simpatico fuori. Dopo la sua prima apparizione da titolare in Nazionale, nel match amichevole vinto dall'Italia contro l'Olanda, la sua popolarità è salita alle stelle, tanto che il più celebre settimanale a fumetti, "Topolino", ha deciso di trasformare Gigio in uno dei personaggi dell’universo di Paperino e compagnia.



COME RONALDO E BAGGIO - Ecco dunque Paperumma, un giovane portiere-papero che apparirà nel prossimo numero in uscita la prossima settimana, con tanto di intervista esclusiva dei giovani lettori al portiere del Milan. Un onore che è toccato a calciatori del calibro di Ronaldo il Fenomeno e Roberto Baggio: che sia un'incoronazione definitiva?