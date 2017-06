Dentro o fuori, è arrivato il giorno della verità. Previsto per oggi infatti l'incontro tra la dirigenza del Milan e Mino Raiola per decidere il futuro di Gianluigi Donnarumma: sul tavolo l'offerta dei rossoneri per il rinnovo, dall'altra parte il giovane portiere (in scadenza nel 2018) ha preso tempo in attesa che le parti risolvessero i nodi della trattativa, su tutti quello legato all'inserimento o meno di una clausola rescissoria. L'esito dell'incontro è ancora incerto come anche gli scenari che possono aprirsi. Certamente qualora arrivi il fatidico sì non ci saranno dubbi almeno per la prossima stagione, con il 18enne saldamente tra i pali rossoneri, ma cosa succede se Donnarumma rifiuta il rinnovo?



Innanzitutto bisogna capire chi possa effettivamente provare ad approfittare del mancato prolungamento per strappare Gigio al Milan e le squadre in Europa non sono molte. Su tutte c'è il Real Madrid: nonostante dirigenza e allenatore abbiano confermato piena fiducia a Keylor Navas, il portiere costaricano e il vice Kiko Casilla sono sempre al centro di critiche e i blancos potrebbero decidere di strappare a cifre 'vantaggiose' il miglior prospetto mondiale per il ruolo. In seconda battuta il Manchester United, che però potrebbe fiondarsi su Donnarumma solo in caso di cessione di David de Gea, ipotesi che ha perso drasticamente quota nelle ultime settimane. Defilato anche il PSG: nell'incontro tra il ds Antero Henrique e il Milan il nome di Donnarumma non era tra le priorità, ma l'esito della trattativa per il rinnovo potrebbe cambiare le carte in tavola.



Detto di Donnarumma, come si muoverebbe il Milan? L'intenzione sarebbe quella di trovare in tempi brevissimi il sostituto e si cercherebbe un profilo pronto. I rossoneri avevano avuto alcuni contatti con Wojciech Szczesny, prima che il polacco scegliesse la Juventus, ora stuzzica l'idea Pepe Reina, ancora in rotta con De Laurentiis e dunque possibile partente a Napoli. Se Reina può diventare il piano B, spuntano altre due suggestioni in alternativa allo spagnolo: Bernd Leno del Bayer Leverkusen è un profilo intrigante in grado di abbinare esperienza a un'età relativamente giovane (25 anni); l'altro nome è quello di Neto, cercato anche dal Napoli come eventuale sostituto di Reina. Il Milan però mette in stand-by le eventuali alternative, prima il vertice-verità: Mirabelli e Fassone incontrano Raiola, si decide il futuro di Donnarumma.



@86_longo e @Albri_Fede90