Il Milan, nella consueta rassegna stampa mattutina, commenta così le parole di Mattia Perin rilasciate a Il Secolo XIX: "Le parole, competitive ma garbate e rispettose di Mattia Perin, richiamano l'attenzione su futuro della maglia azzurra del portiere della Nazionale. Gigio Donnarumma è il grande favorito per la successione a Gigi Buffon, ma le ambizioni attorno a lui non mancano. Nelle ultime gare Gigio ha fatto una grande prestazione a Firenze e una parata importante con il Crotone, e per lui l'obiettivo resta quello di sempre per tutti i giocatori di alto livello: fare bene nel club, in questo caso nel Milan, per puntare forte alla maglia da titolare in Nazionale".