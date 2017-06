Giornata fondamentale per il futuro di Gianluigi Donnarumma e il Milan. Oggi, a Casa Milan, il fatidico incontro: da una parte Mino Raiola, rappresentante del portiere rossonero, dall'altra Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli, i due dirigenti del nuovo corso milanista, che da tempo lavorano alla trattativa per il rinnovo di contratto. In scadenza il 30 giugno 2018, Gigio deve svelare alla società quelli che sono i suoi piani per il futuro, se rinnovare e legarsi al Milan o non firmare e cambiare aria. Calciomercato.com vi racconterà tutto, in diretta, con l'inviato Daniele Longo.