Gigio Donnarumma ha parlato a Mediaset dopo Milan-Napoli e soprattutto dopo il miracolo su Arek Milik: "Non so se la mia sarà la parata scudetto per la Juve, spero che il Napoli possa giocarsela fino alla fine. All’ultimo secondo ho fatto una bella parata, non ho nemmeno pensato a contro chi giocavo. Ho esultato solo per la bella parata. Un portiere può avere alti e bassi, cerco di dare sempre tutto lavorando come ho sempre fatto. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere e speriamo di arrivarci. Mercato? Non so nulla, ci lavoreranno il mio agente con la società io vado avanti per la mia strada. Reina mio secondo? Non lo so, è un grandissimo portiere e lo sarà ancora.



Poi a Sky: "Parata su Milik già archiviata, si va vanti. Abbiamo tanto da giocarci, vogliamo l'Europa, ora si lavora più di prima. Una delle mie più belle parate. Bisogna un po' anticipare il movimento, era vicinissimo, sono stato bravo a portarlo dalla mia parte e fare una grande parata. Che mesi saranno per me i prossimi? Non penso al mercato, saranno mesi tranquilli. Do tutto per questa maglia e basta. Mi dispiace per i cori contro di me da parte dei tifosi del Napoli, anche perché non ho mai detto nulla fuori posto. Anzi, ogni partita che guardo degli azzurri lo faccio col fiato sospeso e spero vincano. Simpatizzo Napoli, è la squadra della mia città... non so che dire. Reina? Ci siamo fatti i complimenti a vicenda e ci siamo salutati, nulla di più".