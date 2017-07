La quiete prima della tempesta. Il tempo dell'ultimo ripasso, l'esame di maturità di Gigio Donnarumma passa anche dal contratto con il Milan. Diventare grande in rossonero: il portiere ha già deciso, la sua posizione è favorevole ad affrontare in modo positivo la possibilità di ricomporre la frattura e rinnovare con il club rossonero. E questo ha spiegato da diversi giorni a Mino ed Enzo Raiola, i suoi agenti che stanno seguendo con filo diretto la questione più delicata dell'estate. Sì, sediamoci al tavolo con il Milan senza tornare a farsi la guerra: il messaggio di Donnarumma è chiaro.



INCONTRO TOP SECRET - Le parti non confermano e non confermeranno, fa parte del gioco e del momento. Ma filtra la notizia di un incontro nella giornata di ieri a Castellammare di Stabia - casa Donnarumma - tra Raiola, il portiere e la sua famiglia per affrontare la questione rinnovo nel dettaglio. E quindi per prendere posizione, in attesa di affrontare i dettagli economici. Raiola si trovava a Napoli per completare il rinnovo di Pisacane (con il Cagliari), da lì il blitz a casa di Gigio. Come detto, convinto di tornare a trattare con il Milan. Fassone e Mirabelli aspettano di fissare un incontro faccia a faccia al più presto, entro settimana prossima. Il silenzio continua, come la fiducia del Milan e la speranza di Donnarumma: per uscirne più forte, insieme al club che lo ha messo in vetrina.