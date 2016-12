Il Milan vuole tenersi stretto e ancora a lungo Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe '99 è ritenuto un punto fermo della formazione rossonera del futuro sia dalla vecchia proprietà rappresentata dall'attuale amministratore delegato Adriano Galliani, sia dalla nuova, il cui ad sarà Marco Fassone, ancora alle prese con l'ormai agognato closing.



ALLONTANARE LE PRETENDENTI - Proprio il futuro di Donnarumma è uno dei (pochi) punti di contatto fra le due realtà che si stanno muovendo in questo gennaio per mettere in atto un mercato a costo zero e condiviso. La questione rinnovi è problematica, lo è stato per Bonaventura, e lo sarà anche per i vari Suso, Paletta e Niang. Chi non risentirà di questo scontro interno è invece Donnarumma, corteggiato in tutta Europa da Barcellona, Real Madrid, Manchester United, Liverpool e Arsenal per citarne solo alcune, ma che vede nella Juventus la pretendente più accanita.



RINNOVO RECORD - Non essendo ancora maggiorenne, Donnarumma non ha ancora firmato un contratto da professionista con il club rossonero. Un vincolo contrattuale potrà essere messo nero su bianco soltanto a partire dal 25 febbraio quando Gigio compirà 18 anni. Secondo il Corriere dello Sport, le parti hanno già discusso un accordo che, a conti fatti, porterà Donnarumma a guadagnare 5 milioni di euro annui (bonus compresi) per 5 anni. Un'operazione che al lordo costerà al Milan 50 milioni di euro.