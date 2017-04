Priorità assoluta. Il nuovo Milan cinese ha le idee chiare per il futuro, vuole recitare un ruolo da protagonista sul mercato, con almeno tre grandi acquisti tra difesa, centrocampo e attacco, e vuole concludere prima possibile il capitolo rinnovi. Oltre a Montella, per il quale c'è la volontà da entrambe le parti di continuare, nelle prossime settimane verranno risolte le situazioni che riguardano De Sciglio, Suso (con il quale non c'è ancora l'accordo economico) e soprattutto Donnarumma.



PRIMI CONTATTI - Questi sono giorni decisivi per capire cosa farà Gigio, che ha sempre ammesso pubblicamente il suo amore per i colori rossoneri, ma non ha ancora messo nero su bianco il prolungamento di un contratto in scadenza tra poco più di un anno.In questa settimana si sono registrati i primi contatti fra Mirabelli, Fassone e Raiola, che si risentiranno a breve. La prossima settimana dovrebbe essere quella buona per un incontro a quattrocchi.



OCCHIO ALLA JUVE.- Raiola per dire sì vuole sapere il progetto e l'offerta del Milan, che giò conosce la richiesta di Donnarumma: un ingaggio tra i 3,5 e i 4 milioni di euro netti a stagione. La Juve osserva attenta, pronta a intervenire. Un ruolo chiave potrebbero averlo i genitori del numero uno classe 1999, i quali dai bianconeri hanno avuto più di una promessa.