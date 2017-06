Si confida Mino Raiola, si confida l'agente di Gianluigi Donnarumma, dopo che l'estremo difensore rossonero ha deciso di non rinnovare il proprio contratto, in scadenza nel 2018, con il Milan. Questo quanto raccontato dal potente procuratore ai suoi amici più stretti e riportato dal Corriere dello Sport: "​E' stato un problema di tempo e di principio". Raiola, quindi, non ha gradito la pressione del duo Fassone-Mirabelli, che chiedeva una risposta entro , e non oltre, il 13 giugno.



L'italo-olandese e Donnarumma volevano, invece, più tempo per capire le reali ambizioni del nuovo Milan cinese, appena nato ma già molto attivo sul mercato. Questo non è stato fatto, secondo Raiola, da qui la decisione