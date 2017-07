La lunga e calda estate di Gianluigi Donnarumma si arricchisce di un nuovo capitolo. A due settimane dalla chiusura del suo profilo Instagram, colpito dagli hacker, infatti, il portiere del Milan ha deciso di riattivare il suo account. Per ora non ha ancora pubblicato nessuna foto, ma i tifosi hanno ripreso a commentare, tra chi è dalla sua parte, visto l'imminente rinnovo con i rossoneri, e chi non ha digerito il lungo tira e molla sul prolungamento.



ASPETTANDO GIGIO - Intanto, Gigio si trova in vacanza a Ibiza, dove si è recato - un po' a sorpresa - settimana scorsa, non presentandosi davanti alla commissione per sostenere l'esame di maturità. In sua compagnia, oltre alla fidanzata Alessia Elefante, c'è anche l'agente Enzo Raiola, cugino di Mino. Per domani il classe '99 è atteso a Milanello, dove riprenderà ad allenarsi con la squadra di Vincenzo Montella, e venerdì partirà con i compagni per la tournée in Cina.



ARRIVA ANTONIO - Aspettando la sua firma sul rinnovo fino al 2021, a sei milioni di euro a stagione, oggi in casa Milan sarà il giorno di un altro Donnarumma: Antonio. Nel pomeriggio il classe '90 sosterrà i primi test atletici, mentre domani mattina svolgerà le visite mediche alla clinica La Madonnina, dopo che l'Asteras Tripolis ha annunciato di aver ricevuto un'offerta ufficiale dal Milan.