, 96esimo minuto:dal dischetto,tra i pali. Tuffo alla sua destra, palla respinta e gioia, la prima della nuova stagione, urlata al cielo. Ilbatte ile Sinisasorride amaramente: "Che ingrato!". Rewind:, a San Siro i rossoneri attendono il Sassuolo. Il serbo, sulla panchina del Milan, lancia il portiere classe '99 per fermare la bestia nera Berardi, facendo fuori l'ex Real Madrid Diego Lopez. Da lì, da quel momento, un'ascesa continua, passata dal debutto in Nazionale alla finale di Coppa Italia persa con la Juve, cancellata con il rigore parato a Dybala nella Supercoppa italiana. Bacio allo stemma sulla maglia e primo trofeo in bacheca.Questa sera, sulla sua strada, ancora Sinisa: il Milan attende il Torino negli ottavi di finale di, sfida da dentro o fuori, senza possibilità di repliche. Gigio ci sarà, e anche Miha, nel loro San Siro, con la speranza granata che il piccolo fenomeno non metta ancora il bastone, o meglio le mani, tra le ruote. Poi ancora lunedì, questa volta allo Stadio Olimpico Grande Torino, l'ennesimo incrocio padre-figlio: chi riderà alla fine?. Al di là dell'interessamento dei big club europei, dalalpassando per la il numero 99 rossonero vuole restare al Milan : è la squadra del suo cuore ed è quella che gli ha fatto realizzare il suo sogno di debuttare in A. E, con la maggiore età, può firmare il suo primo vero contratto: questa è la priorità di Fassone e della prossima proprietà., con cifre da top player. Appuntamento tra fine gennaio e febbraio, per proseguire insieme, per crescere insieme e centrare nuove vittore. Attenzione, però, al: il procuratore vuole vederci chiaro, vuole capire quale futuro può garantire il nuovo Milan al giovane portiere.@AngeTaglieri88