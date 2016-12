. Una parata dal dischetto su Dybala decisiva e la voglia di stupire ancora. Ecco le dichiarazioni del portiere rossonero a Malpensa raccolte dal nostro inviato Daniele Longo: "E' stata un'emozione indescrivibile e non la dimenticherò mai. Il bacio al logo del Milan? Sono legatissimo al Milan, è la maglia per cui ho sempre tifato da bambino ed è un orgoglio indossarla. Cosa mi ha detto Buffon a fine gara? Mi ha abbracciato e mi ha fatto i complimenti per la prima coppa vinta. Abbiamo lavorato tanto e siamo cresciuti molto, è una vittoria frutto del lavoro. Il Natale? Non vedo l'ora di godermi la mia famiglia e ritornare giù".