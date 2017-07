Una settimana decisiva, l'ennesima dell'estate rossonera. Dopo aver chiuso gli arrivi di Musacchio, Kessie, Ricardo Rodriguez, André Silva e Borini, il Milan è pronto ad ufficializzare gli ingaggi di Calhanoglu, che firmerà dopo le visite mediche, e Conti, per il quale mancano pochi dettagli. Sette colpi, che potrebbero diventare otto, con il rinnovo di Donnarumma. Quanto si parla del portiere classe 1999 il condizionale è d'obbligo, ma rispetto a qualche giorno fa dalle parti di via Aldo Rossi c'è grande fiducia sul prolungamento di uno dei pilastri dell'11 di Montella. Dopo aver parlato con la famiglia e i Raiola, Enzo e Mino, Gigio sembra aver preso una decisione definitiva. Vuole restare al Milan e rinnovare il contratto. Una scelta di cuore, che ha spiazzato il tanto chiacchierato agente italo-olandese.



REINA PIANO B - Al momento, giurano le parti, non ci sono incontri in programma, ma in questa spy story la sorpresa è dietro l'angolo. Ecco perchè non sono esclusi summit tra oggi e domani, prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione, ecco perchè non va scartato, anche se le possibilità sono minime, un muro da parte di Raiola, che avrebbe voluto altro tempo prima di prendere una decisione definitiva e continua ad avere dei dubbi sulla solidità del nuovo progetto rossonero. Il Milan ha dato la priorità a Gigio, lo aspetterà fino all'ultimo, ma non inizierà il prossimo anno calcistico senza certezze in porta. Per questo sullo sfondo restano Perin e soprattutto Reina, pronti a uscire allo scoperto in caso di un nuovo, e questa volta clamoroso, dietrofront di Donnarumma.