C'è molta apprensione in casa Milan per le condizioni di Jack Bonaventura, infortunatosi nel corso della gara di campionato della Dacia Arena contro l'Udinese. Il giocatore rossonero ha riportato una lesione del tendine del lungo adduttore della coscia sinistra e sarà operato oggi in Finlandia. Ad eseguire l'operazione sarà 'il mago dei tendini', il professore Sakari Orava, che, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha spiegato quali saranno i tempi di recupero per il jolly : "Penso che potrà tornare a giocare dalla prossima stagione, normalmente. - ha scritto rispondendo per SMS - A meno che non si trovi qualcosa di inaspettato durante l’operazione".

Le parole del professore lasciano pochi dubbi sul fatto che le stime iniziali di 2 mesi di stop siano ottimistiche e che per l'ex atalantino l'attuale stagione sia di fatto da considerare già conclusa.