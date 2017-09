Esami in campo e fuori per il Milan nel mese di ottobre. Montella è chiamato a risolvere i problemi tecnici e di personalità della squadra, la proprietà a tenere fede agli impegni presi con il Fondo Elliott e con la Uefa per il Voluntary Agreement. Trenta giorni, quindi, che possono dire molto delle ambizioni del nuovo corso rossonero.



80 MILIONI A ELLIOTT- Il primo passaggio fondamentale sarà quello relativo al fondo Elliott, che ha elargito un prestito da 303 milioni di euro alla Rossoneri Sport Investment Lux. La Gazzetta dello sport sottolinea che entro la fine di ottobre il Milan dovrà versare la prima rata del finanziamento, pari a 80 milioni. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Yonghong Li è molto ottimista e dalla Cina arrivano solo messaggi positivi in tal senso.



PIANO PER LA UEFA - Il secondo esame gestionale è quello relativo alla Uefa a proposito del Voluntary agreement, ovvero il dilazionamento su base triennale del debito valido se il club richiedente sia stato oggetto di un significativo cambiamento nella proprietà e/o partecipazioni di controllo nei 12 mesi precedenti la scadenza per le domande. Fassone aveva presentato un business plan con previsione l'arriivo tra i primi 16 club della fase finale della Champions League nella stagione 2018-2019 e 2019-2020, ai quarti di finale nel 2020-2021 e alla semifinale nel 2021-2022. Un altro aspetto di crescita importante è quello delle attività in Cina: da 90 a 225 milioni. Ma pure il broadcasting della sola serie A che passerà da 98 milioni a 107. Un passaggio fondamentale per capire le prossime mosse strategiche a livello societario. Se non dovesse arrivare l'approvazione da parte della Uefa, scatterebbe il Settlement Agreement, già stipulato da varie società come PSG, Manchester City, Inter e Roma. Ovvero un accordo transattivo a carattere sanzionatorio con cui ci si dichiara colpevoli e si promette di aggiustare i conti nel corso degli anni concordati. Una sorta di pena stipulata tra le parti, che in genere oltre a vere proprie sanzioni pecuniarie impone limiti di spesa sul mercato e risultati di conto economico più severi di quelli ordinari, che attualmente consistono in una perdita aggregata di 30 milioni in 3 anni.