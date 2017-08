Il Torino blocca la cessione di Acquah, per l’attacco si valuta Kishna (Lazio). Per l’esterno piace anche Lazovic (Genoa).



Il Bologna ha stoppato la cessione di Donsah al Torino. Per la mediana in uscita Crisetig tra Leganes e Las Palmas. Masina piace al Siviglia. Josè Mauri può arrivare in prestito dal Milan, interessa pure Antonelli.