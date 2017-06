Gabriel Paletta, il giocatore più “punito” (tra gialli e rossi) d’Europa, può lasciare il Milan in estate. Secondo La Gazzetta dello Sport, il difensore italo-argentino è in cerca di riscatto dopo una stagione tra alti e bassi in rossonero. Due sono le squadre che si sono mosse per acquistarlo: l’Atalanta e il Bologna. Paletta è già stato a Bergamo nella stagione 2015-2016 e farebbe volentieri ritorno con l’Atalanta in Europa League.