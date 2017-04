Al Milan scoppia il caso De Sciglio. Il terzino rossonero, che oggi contro l'Empoli ha indossato anche la fascia da capitano, si trova al centro di una feroce contestazione da parte dei tifosi: fischi assordanti al momento della sostituzione e persino un deciso faccia a faccia al termine della partita, con un gruppo di supporters che - come riportato dall'Ansa - lo ha atteso fuori dallo stadio per poi accerchiarlo mentre era in macchina. Un brutto episodio, quello avvenuto in seguito al 2-1 subito dai toscani a San Siro, che non fa altro che avvicinare un addio già probabile: sul difensore della Nazionale italiana, il cui contratto con il Milan scadrà nel 2018, è forte il pressing da parte della Juventus.