L’arrivo di Hakan Calhanoglu avrebbe dovuto portare qualità e fantasia alla squadra rossonera, ma per ora l'ex Bayer Leverkusen non è ancora riuscito a trovare continuità. Secondo La Gazzetta dello Sport, il numero 10 del Milan deve infatti ancora trovare la sua giusta collocazione in campo. Montella finora lo ha alternato da mezzala e da trequartista, ma mai con continuità.