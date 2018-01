Forza attacco! E’ un chiaro e ovvio incitamento per i tre attaccanti del Milan, Andrè Silva, Cutrone e Kalinic, perché aiutino il Milan, grazie alle loro reti, reti e ancora reti, a salire una classifica che sta venendo incontro alla squadra, grazie al passo delle avversarie non certo irresistibilmente spedito come qualche mese fa. Sarebbe necessario che il Milan infilasse una serie di vittorie consecutive necessarie per intravedere almeno la schiena di Roma e Inter. Un exploit che manca, nelle statistiche rossonere, da quasi quattro anni. Una illusione? Beh, innanzitutto l’illusione è dolce per sua natura e quindi è una sensazione positiva, ma è altrettanto chiaro che molto passa dal match contro la Lazio. Superato il primo esame in Coppa Italia, ora questa prova difficile, ancor più complicata e significativa visto il terribile score rossonero contro le squadre che lo precedono in classifica, solo sconfitte e spesso nette e pesanti. Gli uomini di Simone Inzaghi sono spietati e formidabili nello sfruttare la minima disattenzione avversaria.



Il Milan dunque deve rimanere unito, concentrato, umile, deve masticare filo spinato in ogni fase della partita, cercando di trovare il varco proprio con Nikola Kalinic, in netto miglioramento sul piano fisico e a livello di intesa con i compagni, ma non ancora il terminale uomo, ammirato a Firenze e nella nazionale croata. Non è stato fortunato, recentemente, nelle conclusioni, trovando sempre un tacco o una caviglia o un polpaccio avversario che gli ha impedito di mettere palloni in rete, ma mi auguro che sia ormai vicino a un gol che lo potrebbe sbloccare definitivamente. Poi toccherà in Europa a Andrè Silva e a Cutrone diventare i protagonisti nel Milan di Gattuso, che ha ricevuto le lodi pubbliche di Giacomo Bonaventura: "Bravo sul piano psicologico, sorprendente, per chi come me non lo conosceva, sul piano tattico, ricco di idee interessanti, non ha nulla da invidiare anche ai suoi colleghi più famosi”. Parole forti quelle di Jack, che, come me, si augura che Rino possa rimanere sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione. Continuità nei novanta minuti, continuità di rendimento giornata dopo giornata, continuità nella guida tecnica. Tre basi per costruire le future fortune rossonere.Molto però passa da domenica!!