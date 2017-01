Il Milan ha raggiunto l'accordo con l'Everton per il prestito secco dell'attaccante classe '94 Gerard Deulofeu. Lo comunica il canale tematico del club rossonero. L'ultima offerta presentata ieri da Adriano Galliani era di 500.000 per il prestito oneroso, con un diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro; nonostante l'inserimento dei tedeschi del Wolfsburg nelle ultime ore, il giocatore spagnolo è rimasto fermo sulla sua volontà di accettare solo la proposta del Milan, che dunque pagherà 500.000 fino a giugno per poi valutare il futuro del nazionale Under 21 della Roja.



Deulofeu è atteso in Italia nella giornata di domenica e lunedì dovrebbe svolgere le visite mediche prima di firmare il contratto fino a giugno 2017.









Mercato, raggiunto l'accordo con l'Everton per Deulofeu: prestito secco fino al 30 giugno 2017. — Milan TV (@MilanTV) 20 gennaio 2017