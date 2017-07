L’arrivo di Leonardo Bonucci e non solo: il Milan si muove anche sul mercato in uscita. I rossoneri sono vicini alla cessione di Gianluca Lapadula. L’attaccante rossonero, arrivato l’anno scorso dal Pescara, si trasferirà domani al Genoa. I due club ieri hanno raggiunto l’accordo, col numero 9 del Milan che partirà in prestito oneroso (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto a 11, per un’operazione complessiva da 13 milioni di euro.



VISITE E FIRMA - Domani Lapadula sarà a Genova per svolgere le visite mediche e poi firmare il suo nuovo contratto col Genoa. L’attaccante - secondo Sky Sport - firmerà un contratto quinquennale, poi raggiungerà i nuovi compagni in ritiro in Austria. Dopo 27 presenze, 8 gol e 4 assist, Lapadula è pronto a lasciare il Milan per vestire la maglia del Genoa. Il giocatore è stato fortemente voluto dall’allenatore rossoblù Ivan Juric, che già l’anno scorso aveva richiesto il suo acquisto al presidente Preziosi.