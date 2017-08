Forte dell'1-0 in Romania il Milan si prepara per il ritorno del preliminare di Europa League contro il Craiova e Montella studia diverse novità rispetto all'andata: tra queste Manuel Locatelli, che stando alle ultime indicazioni di formazione dovrebbe essere schierato dal primo minuto davanti alla difesa. Occasione importante per il centrocampista classe '98, al centro di diversi rumors di mercato che lo vogliono tra i possibili partenti nella calda estate rossonera.



VUOLE GIOCARE, TORINO E JUVE... - Kessie, Calhanoglu e ultimo Biglia: il Milan ha operato con grande decisione in entrata a centrocampo e per Locatelli trovare spazio è sempre più complicato, anche nella partita di Drobeta Turnu-Severin si è accomodato in panchina con Montolivo in campo. Il prodotto del vivaio rossonero però non ha alcuna intenzione di guardare i compagni da fuori e per questo è tentato dalla possibilità di chiedere la cessione, anche in prestito, per trovare continuità altrove. Squadre interessate non mancano, su tutte il Torino: Mihajlovic lo ha visionato, lo apprezza e sarebbe pronto a garantirgli un buon minutaggio in granata, un gradimento che aveva fatto inserire Locatelli nella lista delle possibili contropartite per portare Belotti a Milano. Sempre a Torino, sponda bianconera, la suggestione: il centrocampista piace a alla Juventus e a Paratici, un'idea nata dopo il trasferimento di Bonucci in rossonero che però al momento non sembra particolarmente calda.



MURO MILAN - Non solo alla Juve, in generale la cessione di Locatelli in estate è un'opzione che il Milan tende a scartare: nonostante Fassone e Mirabelli siano al lavoro per regalare a Montella un altro centrocampista (Renato Sanches il pallino) l'intenzione è quella di cedere altri, su tutti quel José Sosa tagliato dalla lista per l'Europa League e non al lavoro dei compagni per scelte tecniche e motivi di mercato. L'argentino andrà in scadenza nel 2018 e non rientra nei piani del tecnico, per questo la società di via Aldo Rossi preferirebbe liberarsi del suo pesante ingaggio per fare spazio a un nuovo innesto e tenere in rosa Locatelli, considerato invece utile sia nell'immediato, per le ampie rotazioni previste dal cammino in Europa League, sia per il futuro. I dubbi di Locatelli e la volontà del Milan, intanto il primo segnale arriva da Montella: contro il Craiova toccherà a lui, una chance sul campo dal quale per dimostrare la fiducia nel giocatore e dal quale possono arrivare indicazioni importanti per il suo futuro.



@Albri_Fede90