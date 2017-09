Voglia di stadio. Finora sono state vendute 282.683 tessere dai 20 club di Serie A, già 31 mila in più dell'anno scorso (251.895). La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto della situazione, analizzando i diversi casi squadra per squadra.



SQUADRA - ABBONATI 2017 (PERCENTUALE SU CAPIENZA) ABBONATI 2016 e DIFFERENZA

Milan: 31.000 (39,5%) 16.441 +14.559

Inter (dati non ufficiali): 31.000 (39,5%) 28.000 +3.000

Juventus: 29.200 (70,3%) 29.200 =

Roma: 20.000 (26,2%) 19.022 +978

Genoa: 17.144 (50%) 18.000 -856

Fiorentina: 17.000 (39%) 20.000 -3.000

Sampdoria: 16.400 (45,5%) 16.780 -380

Atalanta: 14.041 (67,6%) 10.863 +3.178

Bologna: 13.054 (43,5%) 13.576 -522

Udinese: 11.662 (46,4%) 10.744 +918

Torino: 11.492 (41%) 11,468 +24

Verona: 11.467 (36%) 10.198 +1.269

Lazio (dati non ufficiali): 11.000 (15,5%) 5.000 +6.000

Spal: 8.103 (62,2%) 4.231 +3.872

Benevento: 7.783 (46%) 4.741 +3.402

Crotone: 7.500 (46,8%) 6.000 +1.500

Chievo: 7.142 (22,5%) 7.721 -579

Cagliari: 7.007 (43%) 7.408 -401

Napoli: 5.888 (10,4%) 6.000 -112

Sassuolo: 4.800 (16,7%) 6.502 -1.702