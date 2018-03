André Gomes, centrocampista del Barcellona, si sfoga in una lunga intervista a Panenka, nella quale racconta le sue difficoltà in blaugrana. Nel mirino di Milan e Juve per la prossima sessione estiva, il campione d'Europa con il Portogallo si sfoga: "Non mi sento bene in campo, non riesco a godermi quello che faccio. Un inferno? I primi sei mesi sono andati abbastanza bene, però poi le cose sono cambiate. Forse "inferno" non è la parola più corretta però la situazione è diventata un po' infernale, perché ho iniziato ad avere maggiore pressione".



SUL RAPPORTO CON VALVERDE - "Ho brutte sensazioni nelle partite. Sono tranquillo in allenamento, ci sono giorni in cui sono un po' diffidente. Le immagini delle partite non mi permettono di andare avanti, ma in allenamento mi sento a mio agio".



RAPPORTO COI TIFOSI - "Mi è successo in più di un'occasione di non voler uscire di casa. Ho paura di uscire per la vergogna".



SUL SOSTEGNO - "I miei compagni di squadra mi supportano molto. Ma pensare mi fa molto male, perché penso a cose cattive prima e poi a quello che devo fare. Sono bloccato, ho tanta frustrazione. Cerco di non parlare con nessuno e di non disturbare nessuno".