Secondo quanto riportato sulle colonne del Guardian, il centrocampista Jack Wilshere lascerà l'Arsenal a parametro zero come ampiamente previsto. Ma non arriverà in Italia, dove Juventuse Milan avevano preso informazioni sul suo conto. La squadra favorita per acquisire le prestazioni del nazionale inglese è in questo momento il Wolverhampton, fresco di promozione in Premier League in vista della prossima stagione. La volontà di continuare a giocare nel campionato inglese avrebbe orientato in maniera decisiva la scelta.