Non è un campionato per piccole squadre quello a cui stiamo assistendo. Nel senso che contro le ultime della classe, ma anche con le squadre di centro classifica, le grandi vincono sempre. Il fattore sorpresa è ridotto a zero, o quasi. E' molto probabile, se non sicuro, che quest'anno lo scudetto si decida soprattutto negli scontri diretti fra le big. E sabato il calendario ne propone uno di quelli tosti, nel senso che nessuna delle due può rischiare di perderlo (ma anche, consentiteci, di pareggiarlo): Milan-Juventus è già una partita da dentro o fuori.



LA CLASSIFICA: MILAN E JUVE A QUOTA ZERO - La classifica degli scontri diretti parla chiaro, eccola: Napoli 7 punti (tre partite giocate: 4-1 Lazio, 1-0 Roma, 0-0 Inter); Inter 7 punti (tre partite giocate: 3-1 Roma, 3-2 Milan, 0-0 Napoli); Lazio 6 punti (tre partite giocate: 4-1 Milan, 1-4 Napoli, 2-1 Juventus); Roma 3 punti (tre partite giocate: 1-3 Inter, 2-0 Milan, 0-1 Napoli); Juventus 0 punti (una partita giocata: 1-2 Lazio); Milan 0 punti (tre partite: 1-4 Lazio, 0-2 Roma, 2-3 Inter).



BIG MATCH DA PAURA - Per il Milan, il quarto ko in altrettanti scontri diretti equivarrebbe di fatto a dire addio non solo alle già residue speranze di scudetto, ma anche alla possibilità di restare agganciati alla zona Champions. Per la Juve, invece, un'altra sconfitta in una partita di questo tipo (dopo la Lazio in campionato e dopo Barcellona in Champions e Lazio in Supercoppa) sarebbe il segnale definitivo che, quest'anno, qualcosa è cambiato rispetto al passato (se non altro nei rapporti di forza rispetto alle dirette concorrenti italiane). "Se giochiamo come questa sera con il Milan perdiamo", ha detto Massimiliano Allegri dopo il 4-1 sulla Spal. Zero punti, Milan-Juventus, è già uno scontro diretto da paura.