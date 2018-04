Una chiamata può cambiare la vita. Se lo augura Dani Ceballos dopo una stagione passata tra panchina e tribuna al Real Madrid. Nei gironi scorsi il Liverpool ha intensificato i contatti con gli agenti del centrocampista spagnolo, trovando un principio di intesa per un contratto di quattro anni.



MILAN E JUVENTUS ALLA FINESTRA - L'inserimento deciso di Jurgen Kloop cambia i programmi del Milan che a Ceballos aveva pensato seriamente nei mesi scorsi. Il centrocampista classe 1996 era alla voce sogni per il centrocampo rossonero della prossima estate. Per la sua capacità di garantire qualità e assist sia sulla mediana che sulla trequarti. Prima dell'esame Uefa non era possibile approfondire il discorso sia con il Real Madrid che con l'agenzia che ne cura gli interessi, una fase di attesa che ha dei risvolti inevitabili sul mercato. Discorso leggermente diverso per la Juventus che ha sempre visto Dani come un profilo intrigante ma solo a certe condizioni, non di certo ai 40 milioni richiesti dai Blancos. Il Liverpool ha giocato sul tempo e ha messo la freccia, una chiamata può mandare in fumo piani e strategie.