Daniele Baselli è uno dei giocatori di maggiore qualità del Torino. Sotto la guida di Sinisa Mihajlovic il centrocampista è cresciuto molto, diventando un giocatore prezioso non soltanto per le sue doti tecniche e le sue capacità di inserimento, ma anche per l'abilità mostrata in fase di interdizione. Non sorprende quindi che squadre come Milan e Lazio abbiano posato i propri occhi sul numero 8 del Torino.



Rossoneri e biancocelesti hanno già avviato i contatti con l'entourage del giocatore, ma il Torino, al momento, non sembra intenzionato a lasciar partire il giocatore. Ogni discorso che riguarda Baselli sembra quindi destinato a essere rimandato a fine stagione, quando sarà anche chiaro se la squadra granata avrà raggiunto o meno la qualificazione all'Europa League. Un fatto questo non secondario per il futuro del centrocampista.