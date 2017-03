Dopo una lunga ed estenuante trattativa, Yonghong Lì ha creato i presupposti per arrivare al closing previsto il 14 aprile. Dopo mesi di incertezze sulla figura del broker asiatico, circolano le prime indiscrezioni sulle sue possibilità economiche.



LE PRINCIPALI ATTIVITA' - Secondo quanto riferisce Premium Sport, Yonghong Lì sarebbe il principale azionista del Guizhou Fuquyang Group, leader nel campo minerario. Inoltre possiede una partecipazione al 20 per cento nell’azienda numero uno nella produzione di bottiglie di plastica e forti interessi nel mercato immobiliare: per esempio è proprietario del più grande centro commerciale della città più ricca della Cina meridonale, Guangzhou.



IL PATRIMONIO - 700 milioni di euro è il patrimonio stimato di Yonghong Lì, una somma ritenuta di garanzia per l'erogazione del prestito fatto dal fondo statunitense Elliot da 303 milioni di euro. Appuntamento, quindi, al prossimo 14 aprile, con il seguente programma: l’incontro con Silvio Berlusconi, l’assemblea degli azionisti alle 14 30, la conferenza stampa e una prima runione del nuovo CDA rossonero.